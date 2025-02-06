Menag Nasaruddin: Ipemi Berdayakan Ekonomi Perempuan

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berkomitmen mendukung Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) dalam memberdayakan ekonomi perempuan. Dia menekankan pentingnya peran pengusaha dalam mendukung dakwah.

Dikatakan Nasaruddin, Kemenag akan bersinergi dengan Ipemi dalam upaya memperkuat ekonomi berbasis dakwah.

“Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lebih lama menjadi pengusaha dibandingkan sebagai nabi. Beliau menjadi Nabi di usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun," ujar Nasaruddin, dikutip, Kamis (6/2/2025).

Nasaruddin, menambahkan bahwa dakwah dapat hadir dalam berbagai profesi, termasuk di dunia usaha.

“Sinergi antara Kemenag dan Ipemi diharapkan dapat membantu mengembangkan ekonomi berbasis dakwah yang bermanfaat bagi masyarakat luas,”tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, pertemuan dengan Menag membahas peran Ipemi sebagai organisasi yang memiliki peran strategis. Khususnya, dalam hal dakwah dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dirinya senang karena mendapat dukungan dari Menag. Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga berkomitmen mendukung peran Ipemi untuk memajukan perempuan dalam hal ekonomi.

"Menag menyampaikan, insyaallah akan bersinergi dengan Ipemi dalam menjalankan program Kemenag. Di antaranya program pemberdayaan ekonomi umat," ungkap Ingrid.