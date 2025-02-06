Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Singkirkan Menteri Tak Becus Kerja, Dasco: Presiden Punya Hak Prerogatif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |11:15 WIB
Prabowo Bakal Singkirkan Menteri Tak Becus Kerja, Dasco: Presiden Punya Hak Prerogatif
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mempunyai hak prerogatif untuk melakukan reshuffle terhadap para menteri Kabinet Merah Putih.

Pernyataan itu dilontarkan Dasco sekaligus merespons pernyataan Prabowo yang mewanti-wanti akan mencopot menteri jika tak bekerja untuk rakyat. Dasco menilai, Prabowo paling paham terhadap kinerja para menteri.

"Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Dasco juga meyakini, Prabowo tahu betul kinerja para pembantunya apakah telah maksimal selama 100 hari kerja pemerintahan. Untuk itu, ia berkata, Prabowo punya hak prerogatif untuk melakukan rombak ulang susunan kabinet.

"Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," ujar Dasco.

 

