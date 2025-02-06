Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Sejumlah Perairan hingga 9 Februari

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |11:59 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Sejumlah Perairan hingga 9 Februari
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 6 hingga 9 Februari 2025.

BMKG mengungkapkan hal ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya - Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot. 

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Pulau Jawa dan Laut Arafuru," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

BMKG melaporkan kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Arafuru bagian utara dan timur, Samudra Pasifik Utara Papua.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.5 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh -Bengkulu, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat - NTT, Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik Utara Maluku, Laut Arafuru bagian barat - tengah.

Kemudian, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4.0 - 6.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten.

 

