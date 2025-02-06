Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |14:41 WIB
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
Harlah ke-102 NU di Istora Senayan Jakarta. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menghadiri resepsi Puncak Harlah ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, para Dubes, Pejabat Kemenag dan jajajan petinggi PBNU, serta ribuan masyarakat.

"Bapak Presiden Prabowo selalu mengatakan, suatu bangsa akan kuat jika kita hidup dengan rukun di tengah perbedaan yang begitu banyak," tulis Menag Nasaruddin dalam IG nasaruddin_umar, dikutip Kamis  (6/2/2025).

"Nahdhatul Ulama (NU) mewakili masyarakat mayoritas telah menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa, menjembatani perbedaan, serta mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan," sambung Nasaruddin.

Resepsi puncak Harlah NU tahun ini mengangkat tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat.” Peringatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan khidmat oleh seluruh peserta. 

Suasana makin syahdu ketika paduan suara dari SMK Ma’arif Depok menyanyikan lagu “Yaa Lal Wathan” yang membangkitkan semangat nasionalisme dan lagu "Satu Abad Nahdlatul Ulama" oleh Orchestra Alma NU.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111047/ketum_pbnu_gus_yahya-A3e9_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111014/nu-5ZWN_large.jpg
Bakal Dihadiri Prabowo, Peserta Harlah Ke-102 NU Padati Istora Senayan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement