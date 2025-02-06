Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dari Gaduh Gas Melon, Siapa yang Harus Disalahkan? Selengkapnya di INTERUPSI Malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |15:07 WIB
Dari Gaduh Gas Melon, Siapa yang Harus Disalahkan? Selengkapnya di INTERUPSI Malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews
JAKARTA - Beberapa waktu lalu, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dibuat resah oleh kelangkaan gas elpiji 3 kg atau yang lebih dikenal sebagai gas melon. Warga yang biasanya dengan mudah mendapatkan gas di warung atau pengecer, kini harus rela antre panjang atau bahkan pulang dengan tangan kosong. 

Meski pemerintah dan Pertamina mengklaim bahwa pasokan telah kembali stabil. Namun kenyataannya di lapangan distribusi masih belum kembali normal. 

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Prita Laura, Abdul Rahman Farisi dan narasumber kredibel lainnya akan hadir membahas fenomena kelangkaan gas melon dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. 

Kelangkaan gas elpiji adalah hasil dari serangkaian faktor yang saling berkaitan. Namun, ada beberapa pihak yang perlu bertanggung jawab dalam memastikan pasokan dan distribusi berjalan dengan baik. 

 

