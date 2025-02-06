Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Soroti Temuan Dana Ilegal Lewat Kripto, Kerugian Negara Capai Rp1,3 Triliun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |16:04 WIB
Kejagung Soroti Temuan Dana Ilegal Lewat Kripto, Kerugian Negara Capai Rp1,3 Triliun
Kejaksaan Agung. Foto: Dok Ilustrasi Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap adanya aliran dana ilegal melalui Kripto. Bahkan, akibat dari hal tersebut negara diperkirakan merugi Rp1,3 triliun. 

“Adanya aliran dana ilegal melalui ekosistem Kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun dalam kurun waktu setahun dengan memanfaatkan perangkat digital,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Dia menyebutkan, berdasarkan laporan internasional, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2024 dengan total transaksi mencapai USD 157,1 miliar. 

Menurutnya, perkembangan ini, mengakibatkan dua dampak, yakni peningkatan kesadaran masyarakat terkait inovasi digital, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan teknologi.

“Para pelaku semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis Kripto yang merugikan negara kita menggunakan perangkat digital seperti Mixer dan Tumbler untuk menghilangkan jejak transaksi, Cross-chain Bridging untuk memindahkan aset antar Blockchain tanpa terdeteksi,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331/survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement