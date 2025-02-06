Operasi Senyap Hasto Perjuangkan Harun Masiku Jadi Anggota DPR Terbongkar!

JAKARTA - Tim biro hukum KPK menyatakan bahwa, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjanjikan Riezky Aprilia jabatan di BUMN jika dia mau mengalah agar Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI menggantikannya. Bahkan, Hasto disebut melakukan operasi senyap demi memuluskan jalan Harun Masiku.

"Dalam pertemuan tersebut, Saeful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh Pemohon dan meminta kepadanya (Riezky Aprilia) untuk mengundurkan diri dari Caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN," kata Tim Biro Hukum KPK di Sidang Praperadilan di PN Jaksel, Kamis (6/2/2025).

Tim biro hukum KPK mengatakan dalam jawabannya, Hasto pada sekira bulan Mei 2019 mendatangi dan menemui Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI. Dalam pertemuan tersebut, Hasto meminta Wahyu Setiawan untuk menetapkan sebagai Caleg terpilih DPR RI atas nama Maria Lestari dari Dapil I Kalimantan Barat dan Harun Masiku dari Dapil I Sumatera Selatan.

"Pemohon selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah guna menjadi kuasa hukum partai di Mahkamah Agung dalam rangka pengujian materiil Pasal 54 Ayat 5 huruf K Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2019," tuturnya.

Adapun pengujian materiil tersebut, lanjut tim biro hukum KPK, dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan dalam menetapkan Harun Masiku agar berhak mendapatkan limpahan suara dari Nazaruddin Kiemas. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional tanggal 21 Mei 2019, KPU RI melaksanakan rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih.