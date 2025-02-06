KPK: Hasto Kristiyanto Sempat Melawan saat HP-nya Hendak Disita

JAKARTA - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, saat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa oleh penyidik KPK, sejatinya Hasto sempat melakukan perlawanan. Khususnya saat handphone milik Hasto hendak disita oleh penyidik.

"Sesampainya di ruang pemeriksaan, Terlapor kemudian meminta Kusnadi untuk menyerahkan handphone Pemohon untuk dilakukan penyitaan. Namun, pada saat penyidik menyampaikan dan membaca surat perintah penyitaan, penyidik mendapatkan perlawanan dari Pemohon karena tak mau handphone-nya disita," ujar Tim Biro Hukum KPK saat persidangan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dalam jawabannya, Tim Biro Hukum KPK menjabarkan tentang fakta dalam proses pemeriksaan Hasto Kristiyanto. Dalam proses pemeriksaan Hasto pada tanggal 10 Juni 2024, diawali saat penyidik memeriksa Hasto selaku saksi di ruang pemeriksaan nomor 27, Gedung Merah Putih KPK RI.

"Pada saat pemeriksaan, penyidik Termohon menanyakan, apakah Pemohon membawa handphone dan saat itu dijawab bahwa handphone dibawa stafnya yang bernama saudara Kusnadi," tuturnya.

Tim Biro Hukum KPK menerangkan, penyidik KPK menduga Hasto pernah melakukan komunikasi dengan Harun Masiku. Selanjutnya, penyidik KPK bersama rekan penyidik lainnya menemui Kusnadi yang ada di depan Gedung Merah Putih KPK.

"Setelah bertemu, penyidik Termohon menyampaikan agar Kusnadi naik ke lantai 2 untuk menemui Pemohon di ruang pemeriksaan nomor 27," ujarnya.