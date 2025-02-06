Puncak HUT dan Rapimnas Gerindra Digelar di Sentul Bogor Pekan Depan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 partainya akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 15 Februari 2025 mendatang.

"Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025 yang akan datang," kata Muzani usai menghadiri acara perayaan HUT yang digelar Fraksi Partai Gerindra di DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Puncak perayaan HUT ini nantinya akan bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai. Di mana, forum itu akan dihadiri seluruh DPC dan DPD Partai Gerindra se-Indonesia.

Forum Rapimnas tersebut, kata dia, akan mendengarkan pandangan dari seluruh kader di daerah terkait posisi ketua umum partai. Hanya saja, dia tak ingin mendahului apa yang menjadi pandangan para kadernya.

"Rapimnas nanti kita akan mendengar pandangan yang berkembang di antara para DPD yang kita dengarkan. Saya belum bisa mendahului karena itu adalah bagian dari aspirasi yang disampaikan oleh pengurus DPD di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua MPR RI itu menyampaikan bahwa partainya juga akan mengundang seluruh partai politik untuk hadir di acaranya nanti.

"Iya, partai-partai akan kita undang untuk bersama-sama mensyukuri supaya ada kebersamaan, ada persahabatan, ada kerukunan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )