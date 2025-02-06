Siklon Tropis Taliah dan Bibit Siklon 92W Dekat Indonesia, Waspada Hujan Lebat-Gelombang Tinggi

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Taliah dan Bibit Siklon Tropis 92W di sekat wilayah Indonesia yang berpotensi menyebabkan hujan sedang hingga lebat juga gelombang laut tinggi.

BMKG mengungkapkan Siklon Tropis Taliah terpantau berada di Samudra Hindia selatan Jawa Barat tepatnya di 14.8°LS, 105.3°BT (sekitar 970 km sebelah selatan barat daya Cilacap) dengan kecepatan angin maksimum 50 knots (95 km/jam) dan tekanan minimum sekitar 982 hPa.

"Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis TALIAH menurun dalam 24 jam ke depan masih dalam kategori dua dengan pergerakan ke arah Barat - Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

Sementara, Bibit Siklon Tropis 92W terpantau di wilayah berada di Samudera Pasifik Barat sebelah utara Papua tepatnya di 2.7°LS, 137.1°BT dengan kecepatan angin maksimum 15 knot (28 km/jam) dan tekanan minimum sekitar 1003.6 hPa.

"Potensi Bibit Siklon Tropis 92W menjadi siklon tropis dalam 24 Jam hingga 27 jam ke depan dalam kategori Rendah," paparnya.