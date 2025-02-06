Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siklon Tropis Taliah dan Bibit Siklon 92W Dekat Indonesia, Waspada Hujan Lebat-Gelombang Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |17:10 WIB
Siklon Tropis Taliah dan Bibit Siklon 92W Dekat Indonesia, Waspada Hujan Lebat-Gelombang Tinggi
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Taliah dan Bibit Siklon Tropis 92W di sekat wilayah Indonesia yang berpotensi menyebabkan hujan sedang hingga lebat juga gelombang laut tinggi.

BMKG mengungkapkan Siklon Tropis Taliah terpantau berada di Samudra Hindia selatan Jawa Barat tepatnya di 14.8°LS, 105.3°BT (sekitar 970 km sebelah selatan barat daya Cilacap) dengan kecepatan angin maksimum 50 knots (95 km/jam) dan tekanan minimum sekitar 982 hPa.

"Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis TALIAH menurun dalam 24 jam ke depan masih dalam kategori dua dengan pergerakan ke arah Barat - Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

Sementara, Bibit Siklon Tropis 92W terpantau di wilayah berada di Samudera Pasifik Barat sebelah utara Papua tepatnya di 2.7°LS, 137.1°BT dengan kecepatan angin maksimum 15 knot (28 km/jam) dan tekanan minimum sekitar 1003.6 hPa.

"Potensi Bibit Siklon Tropis 92W menjadi siklon tropis dalam 24 Jam hingga 27 jam ke depan dalam kategori Rendah," paparnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182828//operasi_modifikasi_cuaca-nI4M_large.JPG
Kendalikan Curah Hujan, BPBD DKI Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182765//cuaca_ekstream-Kjua_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182703//cuaca_jabodetabek-IbjK_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182448//banjir-CZRq_large.jpg
Banjir dan Angin Kencang Landa Brebes, 2 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement