HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi CSR BI, KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |17:39 WIB
Usut Korupsi CSR BI, KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan
Jubir KPK Tessa Mahardhika (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) pada Rabu 5 Februari 2025. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi perihal dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

"Terkait perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi terhadap anggota DPR RI Komisi XI Periode 2019, sampai dengan 2024," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (6/2/2025). 

"Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Kota Tangsel, milik saudara HG," sambungnya. 

Tessa menjelaskan, dari giat yang dilakukan pada pukul 23.00-01.30 WIB itu, turut disita sejumlah alat bukti. "Penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik," ujarnya. 

Dalam kasus ini, Heri Gunawan pernah diperiksa KPK pada Jumat 27 Desember 2024. Seusai pemeriksaan, Heri mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Hari ini saya dipanggil oleh KPK, sebagai warga negara yang baik tentunya saya hadir, yang pasti saya hari ini dipanggil sebagai saksi," kata Heri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 27 Desember 2024.

 

Halaman:
1 2
      
