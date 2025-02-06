Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tetapkan 2 Tersangka Tambang Timah Ilegal di Bekasi, 1 WN Korsel

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |18:43 WIB
Polri Tetapkan 2 Tersangka Tambang Timah Ilegal di Bekasi, 1 WN Korsel
Polri tetapkan 2 tersangka tambang timah ilegal di Bekasi (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus pengelolaan timah ilegal di Bekasi Jawa Barat. Satu di antaranya merupakan warga negara asal Korea Selatan (Korsel).

"Satu yang kita tetapkan statusnya sebagai tersangka inisialnya Mr J, peranannya sebagai kepala operasional mempunyai modal. Kemudian, mengepalai operasional di gudang (pengelolaan timah ilegal di Bekasi)," kata Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud, Kombes Pol Donny Charles Go di Gedung Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Kamis (6/2/2025).

"Beliau adalah WNA dari Korea Selatan. Saat ini, yang kita amankan, rencana (balok timah) akan dikirim ke Korsel," sambungnya.

Donny mengatakan, selain menjadi pemodal sekaligus kepala operasional pengelolaan timah ilegal, Mr J juga berperan dalam memberikan gaji kepada tujuh pekerja yang saat ini statusnya merupakan saksi dalam kasus tersebut.

"Sedangkan 7 lainnya mereka statusnya sebagai saksi, karena mereka adalah pekerja, mereka posisinya hanya digaji oleh Mr J, dan mereka digaji setiap bulan Rp5 juta per kepala," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111467/polri-aPBU_large.jpg
Gudang Pengelolaan 5,81 Ton Timah Ilegal di Bekasi Terindikasi Jaringan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111346/tambang_timah_ilegal-IkzP_large.jpg
Polri Bongkar Pengelolaan Tambang Timah Ilegal di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/337/3069641/tim_advokasi_tolak_tambang_resmi_ajukan_gugatan_ke_ma-1AtQ_large.jpg
Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Sejumlah Tokoh Lintas Agama Ajukan Gugatan ke MA 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/31/18/1655756/el-salvador-sahkan-undang-undang-anti-penambangan-logam-mE2uMGp8ro.JPG
El Salvador Sahkan Undang-Undang Anti Penambangan Logam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/31/18/1655156/el-salvador-jadi-negara-pertama-yang-melarang-penambangan-logam-ORtMx6itTF.jpg
El Salvador Jadi Negara Pertama yang Melarang Penambangan Logam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/16/18/1313456/berlian-raksasa-rp192-9-miliar-ditemukan-di-angola-hqe0QzG0uD.gif
Berlian Raksasa Rp192,9 Miliar Ditemukan di Angola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement