Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beroperasi Sejak 2023, Tambang Ilegal di Bekasi Bikin Rugi Negara Rp10 Miliar

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |19:08 WIB
Beroperasi Sejak 2023, Tambang Ilegal di Bekasi Bikin Rugi Negara Rp10 Miliar
Polri Jumpa Pers Kasus Tambang Ilegal di Bekasi. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Polri membongkar gudang pengelolaan timah ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang sudah beroperasi sejak 2023 dengan pengiriman hingga ke luar negeri. Terkait hal itu, negara diduga merugi hingga Rp10 miliar. 

Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Kombes Donny Charles Go mengatakan, sejak beroperasi hingga dibongkar pada 16 Januari 2025, pengelolaan timah ilegal di gudang milik CV inisial GARU merugikan negara hingga Rp10 miliar lebih.

"Potensi kerugian negara dengan aktivitas yang mereka lakukan ini sebesar Rp10.038.000.000," kata Donny di Gedung Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Kamis (6/2/2025).

Donny menjelaskan, gudang tersebut dikelola oleh warga negara asal Korea Selatan (Korsel), yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur CV Galena Alam Raya Utama (GARU) inisial AF.

"Satu yang kita tetapkan statusnya sebagai tersangka inisialnya Mr J, peranannya sebagai kepala operasional mempunyai modal. Kemudian mengepalai operasional di gudang (pengelolaan timah ilegal di Bekasi)," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183655/polri-QsYO_large.jpg
Soal Isu Reposisi, Haidar Alwi: Polri Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183602/polri-ovp1_large.jpg
Bagaimana Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183490/rudianto-cjqz_large.jpg
Legislator Komisi III DPR Minta Polri Laksanakan Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183485/trunoyudo-GO2t_large.jpg
Kepercayaan Publik Tembus 76,2%, Ini Komitmen Korps Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183478/sandi-lvqN_large.jpg
MK Kabulkan Gugatan Aturan Polisi di Jabatan Sipil, Begini Respons Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183448/dpr-HduZ_large.jpg
DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement