INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Putusan Dismissal MK, KPUD Tetapkan 270 Kepala Daerah Terpilih

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |19:27 WIB
Usai Putusan Dismissal MK, KPUD Tetapkan 270 Kepala Daerah Terpilih
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) langsung mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) usai menyelesaikan putusan Dismissal sengketa hasil Pilkada serentak 2024. Adapun 270 gugatan dalam putusan gugatan itu tak bisa diteruskan ke tahapan selanjutnya.

"Dari Mahkamah Konstitusi itu segera mengirimkan surat kepada KPU, sesuai dengan amar putusan dari masing-masing perkara. Dan untuk Mahkamah Konstitusi sendiri itu sudah mengupload seluruh putusan di laman Mahkamah Konstitusi, termasuk mengirimkan kepada para pihak," kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz kepada wartawan di Gedung MK, Kamis (6/2/2025).

Setelah menerima surat dari MK, KPUD pun bisa langsung menetapkan Kepala Daerah terpilih. Sebab dengan surat itu juga menandakan berakhirnya gugatan di MK.

"Rencananya (surat) itu sudah dikirim dari mulai 2 hari lalu dan kemarin. Jadi sudah langsung disegerakan karena KPU memang memerlukan surat itu untuk penetapan," tambahnya.

Adapun Faiz mengatakan, dari 270 sengeketa hasil pilkada yang telah diputuskan, mayoritas amar putusannya tidak diterima oleh MK. Hanya 40 gugatan yang melaju ke tahap persidangan pembuktian.

"Rinciannya itu ada 227 perkara yang tidak diterima. Lalu kemudian 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara dinyatakan gugur dan 6 perkara diputus bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 40 perkara yang lanjut dalam sidang pemeriksaan untuk agenda pembuktian," tuturnya.

Berikut daftar gugatan yang masuk ke tahapan selanjutnya, yang diputus MK pada hari pertama, Selasa (4/2)

1. Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya 

2. Perkara 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Magetan

3. Perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pesawaran 

4. Perkara 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mimika 

5. Perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Banjarbaru 

6. Perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Aceh Timur

7. Perkara 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Bangka Belitung

8. Perkara 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bangka Barat

9. Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pasaman

10. Perkara 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Lamandau

11. Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Palopo

 

Telusuri berita news lainnya
