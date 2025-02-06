Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, Menteri KKP Bakal Ungkap Hasil Investigasi Kasus Pagar Laut ke DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |19:28 WIB
Pekan Depan, Menteri KKP Bakal Ungkap Hasil Investigasi Kasus Pagar Laut ke DPR
Pagar Laut di Tangerang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akan memaparkan hasil investigasi terkait kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, kepada Komisi IV DPR pada pekan depan.

Johan menyampaikan bahwa pemaparan hasil investigasi itu merupakan kesepakatan atau kesimpulan antara Komisi IV dengan Menteri KKP dalam rapat kerja (Raker) yang digelar 23 Januari lalu.

"Ada dua secara garis besarnya. Pertama, meminta KKP itu untuk terus melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya nanti itu kepada Komisi IV hasil investigasi itu," kata Johan dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Selain itu, kata dia, Raker sebelumnya juga telah meminta kepada Kementerian KKP untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi Kementerian lain dalam rangka penegakkan hukum. 

Telusuri berita news lainnya
