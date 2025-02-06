KPK Sebut Harun Masiku Buron 5 Tahun karena Hasto PDIP, Ini Penyebabnya...

JAKARTA - Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan untuk merendam Hanphone milik tersangka Harun Masiku usai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Dalam jawabannya, tim biro hukum KPK membeberkan percakapan antara Hasto Kristiyanto dengan petugas keamanan DPP PDIP, Nur Hasan. Isinya, agar petugas keamanan tersebut memberitahu Harun Masiku untuk melenyapkan handphonenya dengan direndam air dan melarikan diri.

"Bapak handphonenya harus direndam di air, terus bapak standby di DPP (PDIP),” ujar tim biro hukum KPK membacakan perkataan Nur Hasan di persidangan, Kamis (6/2/2025).

"Iya oke, di mana disimpannya?" tutur tim biro hukum membacakan perkataan Harun Masiku.

"Direndam di air, pak," beber Hasan.

"Di mana?" jelas Harun.

"Nggak tahu deh saya, bilangnya direndam saja," ujar Hasan.

"Gini saja, Pak Hasan segera ini itu kita ke itu, apa namanya, aduh," ucap Harun.

"Halo pak," demikian yang disampaikan Hasan.

"Naik motor saja, pak," kata Harun.