Jika Dipulangkan ke Indonesia, Reynhard Sinaga Bakal Ditahan di Lapas Nusa Kambangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, bahwa upaya pemulangan predator seks Reynhard Sinaga masih pembicaraan tahap awal dengan pemerintah Inggris.

Yusril menyebutkan, jika Inggris menyetujui pemulangan Reynhard tersebut, ia akan ditahan di Lapas Nusa Kambangan.

“Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maximum security. Dan yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan," sambung dia.