Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jika Dipulangkan ke Indonesia, Reynhard Sinaga Bakal Ditahan di Lapas Nusa Kambangan 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |20:23 WIB
Jika Dipulangkan ke Indonesia, Reynhard Sinaga Bakal Ditahan di Lapas Nusa Kambangan 
Reynhard Sinaga Bakal Ditahan di Lapas Nusa Kambangan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, bahwa upaya pemulangan predator seks Reynhard Sinaga masih pembicaraan tahap awal dengan pemerintah Inggris.

Yusril menyebutkan, jika Inggris menyetujui pemulangan Reynhard tersebut, ia akan ditahan di Lapas Nusa Kambangan.

“Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maximum security. Dan yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan," sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182836//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-8NPI_large.jpg
Yusril Ungkap Surat Orang Tua Reynhard Sinaga untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178373//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-adSf_large.jpg
Pulangkan 2 Napi Inggris, Menko Yusril Tegaskan Tak Ada Tukar Guling dengan Reynhard Sinaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3117228//yusril_bilang_reynhard_boleh_ajukan_keringanan_usai_30_tahun_jalani_hukuman-A0S1_large.jpg
Yusril Bilang Reynhard Boleh Ajukan Keringanan Usai 30 Tahun Jalani Hukuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3112906//yusril_bilang_pemulangan_reynhard_sinaga_dan_hambali_bukan_prioritas_pemerintah-3r9S_large.jpg
Yusril: Pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali Bukan Prioritas Pemerintah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/627/3111627//predator_anak-BuGk_large.jpg
Pemerintah Upayakan Pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3110756//predator_seks_reynhard_sinaga-Qg8F_large.jpg
Pemerintah Upayakan Pemulangan Predator Seks Reynhard Sinaga dari Inggris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement