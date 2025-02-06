Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Dekat dengan Harun Masiku, Hatta Ali: Suka Jual-jual Nama!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |21:05 WIB
Bantah Dekat dengan Harun Masiku, Hatta Ali: Suka Jual-jual Nama!
Hatta Ali (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali membantah dirinya mempunyai kedekatan dengan Harun Masiku. Hal itu ia sampaikan merspons perihal, pernyataan Tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Dalam sidang tersebut disebutkan, lantaran memeiliki kedekatan dengan Hatta, Harun Masiku memiliki pengaruh di MA. 

"Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM jadi terlalu naif lah, kalau macam HM bisa mendekati saya," kata Hatta saat dihubungi wartawan, Kamis (6/2/2025). 

"Macam orang begitu kita harus pandai menjaga diri, karena suka menjual-jual nama," sambungnya. 

Ia pun menegaskan, dirinya tidak memiliki kedekatan dengan buronan KPK itu. Menurutnya, banyak orang akan berpikir panjang untuk mau membantu Harun lantaran ia merupakan buronan yang diketahui secara luas. 

"Yang jelas semua orang tahu siapa dia dan tak mungkinlah mau membantu orang semacam itu," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
