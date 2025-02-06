Alumni Akpol 1996 Hibahkan Renovasi Kantor Penelitian dan Publikasi Ilmiah STIK-PTIK, Ini Tujuannya

JAKARTA – Komitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan dan penelitian di lingkungan kepolisian terus diwujudkan oleh Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1996 yang tergabung dalam Yayasan Bhakti Alumni Sembilan Enam. Dalam hal ini, mereka menghibahkan renovasi Kantor Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian–Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK).

Ketua Yayasan Bhakti Alumni Wira Satya, Brigjen Budhi Herdi Susianto menyerahkan secara simbolik kepada Ketua STIK PTIK, Irjen Dadang Hartanto. Acara ini turut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, serta para pejabat utama STIK PTIK dan mahasiswa dari berbagai jenjang, mulai dari S-1 hingga S-3.

Budhi Herdi mengungkapkan harapannya agar kantor yang telah direnovasi ini menjadi pusat kajian ilmiah yang aktif dan strategis bagi Polri serta masyarakat luas.

"Kami berharap ruangan ini dapat menjadi tempat lahirnya berbagai penelitian yang bermanfaat dan strategis bagi kemajuan institusi kepolisian serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," kata Budhi, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Selama ini, perhatian terhadap pengembangan akademik di STIK PTIK dinilai masih kurang dibandingkan dengan Akademi Kepolisian. Padahal, banyak alumni Akpol 1996 yang juga menempuh pendidikan di PTIK.