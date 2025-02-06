Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Minta Hakim Praperadilan Tetap Kukuhkan Status Tersangka Hasto Kristiyanto, Ini Alasannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |22:01 WIB
KPK Minta Hakim Praperadilan Tetap Kukuhkan Status Tersangka Hasto Kristiyanto, Ini Alasannya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
JAKARTA - Tim biro hukum KPK membacakn petitum Jawabannya dalam sidang sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025) ini. Kubu KPK meminta agar hakim tetap menyatakan penetapan tersangka Hasto adalah dan berdasarkan hukum.

"Termohon berkesimpulan, semua dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini adalah tak benar dan keliru. Maka itu, Termohon memohon Yang Mulia Hakim Praperadilan tuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara praperadilan ini sebagai berikut," ujar Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto di persidangan, Kamis (6/2/2025).

Dalam eksepsinya, kubu KPK meminta agar hakim praperadilan menerima dan mengabulkan eksepsinya itu tuk seluruhnya. Menyatakan permohonan praperadilan memasuki materi perkara, materi pokok perkara. Lalu, menyatakan permohonan praperadilan tak jelas atau kabur.

"Menyatakan permohonan praperadilan tak dapat diperkarakan karena tak termasuk dalam ruang lingkup objek praperadilan. Menyatakan permohonan praperadilan telah mengalami perubahan pokok gugatan," tutur Iskandar.

Adapun dalam pokok perkara, tim biro hukum KPK meminta agar hakim menerima dan mengabulkan Jawaban atau Tanggapan Termohon tuk seluruhnya. Lalu, menolak permohonan praperadilan yang ajukan pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 5/pid.pra/2025/pnjktsel atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan praperadilan tak dapat diterima.

