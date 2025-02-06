Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelaksana Kedaulatan Rakyat, Peran MPR Perlu Diperkuat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |23:27 WIB
Pelaksana Kedaulatan Rakyat, Peran MPR Perlu Diperkuat
Seminar bertema Mengembalikan Marwah MPR RI sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Akademisi Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi, menyatakan, perubahan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 telah mengubah posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Implikasi dari perubahan tersebut sangat nyata dirasakan masyarakat.

"Rakyat sudah merasakan implikasi dari perubahan tersebut, terutama tidak terkontrolnya keputusan politik kenegaraan," ujarnya dalam seminar bertema Mengembalikan Marwah MPR RI sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan Yayasan Caritas Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ketidakterkendaliannya keputusan politik negara, menurut Rullyandi, tampak dari kebijakan yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum, namun belakangan lebih menekankan pada asas permusyawaratan.

"Realitasnya justru lebih mengarah pada praktek demokrasi yang liberal dan pragmatisme politik, praktek-praktek yang sejatinya tidak sejalan dengan gagasan para pendiri negara," katanya.

Ia mengusulkan agar perubahan terhadap UUD 1945 perlu dipertimbangkan kembali untuk memperkuat peran dan kedudukan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Sementara Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Padjajaran Bandung, I Gde Pantja Astawa, menegaskan, bahwa tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat penyelenggaraan pemerintahan negara tidak memiliki arah, tujuan, dan maksud yang jelas. GBHN yang ditetapkan MPR RI sejatinya bisa menjadi pedoman dan arah bagi presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.

"Ketiadaan atau dihapuskannya (amandemen) wewenang MPR menetapkan GBHN menyebabkan Negara ini tidak memiliki cetak biru di dalam membangun Negara sehingga arah dan tujuan Negara pun tidak jelas. Mau dibawa kemana Negara ini?" ujar Gde.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Amandemen UUD 1945 GBHN MPR RI MPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163772/pemerintah-3Sqn_large.jpg
Menteri Kabinet hingga Pimpinan Lembaga Negara Hadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160975/mpr-yiL2_large.jpg
MPR Segera Bahas PPHN Usai Terima Naskah dari Badan Pengkajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152648/gedung-5DgJ_large.jpg
KPK Periksa Dua Saksi Dalami Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152468/kpk_cegah_mantan_sekjen_mpr_ke_luar_negeri-wZ8B_large.jpg
KPK Cegah Mantan Sekjen MPR ke Luar Negeri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121537/mpr-m7KJ_large.jpg
Ida Fauziyah: Mengamalkan 4 Pilar Bentuk Kecintaan kepada Negara dan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075808/sby-0vEI_large.jpg
Pimpinan MPR RI Bertemu SBY di Cikeas, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement