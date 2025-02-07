Prabowo Akan Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto akan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor pada hari ini, Jumat (7/2/2025). Agenda sidang tersebut akan dilaksanakan sekitar pukul 14.00 WIB.

"Bapak Presiden akan memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional, pukul 14.00 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya.

Presiden Prabowo, kata Yusuf, juga akan memberikan pengarahan kepada Komandan Satuan TNI setelahnya. "Bapak Presiden akan memberikan Pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI, pukul 15.30 WIB," ujarnya.



(Arief Setyadi )