NEWS NASIONAL

Dugaan Pemerasan Anak Bos Prodia, AKBP Bintoro Cs Jalani Sidang Etik Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |11:15 WIB
JAKARTA - Propam Polda Metro Jaya menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pemerasan anak bos Prodia oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro hari ini.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam juga ikut memantau jalannya sidang kode etik. Ia mengatakan ada lima terduga pelanggar yang menjalani sidang etik.

“Pagi ini kami Kompolnas akan datang langsung melakukan pemantauan sidang KKEP untuk kasus Bintoro. Hari ini diagendakan ada lima terduga pelanggar,” kata Anam kepada wartawan Jumat (7/2/2025).

Dia berharap sidang kode etik ini bisa mengungkap bukti dugaan aliran dana, serta siapa saja aktor yang terlibat, baik itu dari pihak anggota kepolisian maupun tidak.

      
