Prabowo Paparkan Pentingnya Pertahanan Negara, Singgung UUD 1945

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa pertahanan nasional menjadi sesuatu hal yang vital bagi suatu negara khususnya Indonesia. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsanya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pada hari ini Jumat (7/2/2025).

"Saudara-saudara sekalian dalam hal ini saya ingin kembali sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh ketua harian vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menekankan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Bahkan dalam pembukaan undang-undang dasar kita Undang-Undang dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Dewan Pertahanan Nasional (DPN) baru dibentuk setelah undang-undangnya disahkan pada tahun 2002.