Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Paparkan Pentingnya Pertahanan Negara, Singgung UUD 1945

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |15:08 WIB
Prabowo Paparkan Pentingnya Pertahanan Negara, Singgung UUD 1945
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa pertahanan nasional menjadi sesuatu hal yang vital bagi suatu negara khususnya Indonesia. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsanya. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pada hari ini Jumat (7/2/2025).

"Saudara-saudara sekalian dalam hal ini saya ingin kembali sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh ketua harian vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menekankan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Bahkan dalam pembukaan undang-undang dasar kita Undang-Undang dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Dewan Pertahanan Nasional (DPN) baru dibentuk setelah undang-undangnya disahkan pada tahun 2002.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183368/prabowo_subianto-ovKT_large.jpg
Apa Itu Rehabilitasi yang Diberikan Prabowo untuk 2 Guru di Luwu Utara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183227/guru-XtDB_large.jpg
Raut Bahagia Dua Guru Luwu Utara, Surat Presiden Prabowo Hapus Luka 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183225/guru-R1Mi_large.jpg
Gunakan Hak Rehabilitasi, Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Dua Guru di Luwu Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183181/prabowo_subianto-GJtY_large.jpg
Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Kunjungan Sehari di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183154/prabowo_subianto-DAxm_large.jpg
Momen Hangat PM Australia Albanese Panggil Prabowo 'My Friend'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183129/prabowo_subianto-jCHe_large.jpg
Prabowo Puji PM Australia: Intelijenmu Bagus, Kau Tahu Aku Suka Bagpipe
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement