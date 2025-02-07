Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Direktorat PPA-PPO Paparkan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Santri di Ponpes Kempek Cirebon

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |15:34 WIB
Direktorat PPA-PPO Paparkan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Santri di Ponpes Kempek Cirebon
Direktorat PPA-PPO Paparkan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Santri di Ponpes Kempek Cirebon. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Dit Tipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menggelar sosialisasi dan kampanye RiseAndSpeak: Berani Bicara Selamatkan Sesama di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan memberikan pemahaman kepada Santri terkait pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pesantren. 

Dirtipid PPA dan PPO Brigjen Nurul Azizah menegaskan bahwa Santri sebagai generasi muda harus berani bersuara dan tidak takut melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan seksual.

“Santriwan dan santriwati harus menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual, jangan diam! Berani bicara adalah langkah pertama untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain,” kata Nurul kepada Okezone, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

Kampanye ini mendapatkan respon positif dari para santri. Mereka menyambut ajakan untuk berani berbicara dan saling melindungi guna memastikan lingkungan pesantren tetap aman. Dalam diskusi interaktif, santri diberikan edukasi tentang kategori kekerasan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik.

Menurut Nurul, sangat penting berani berbicara jika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual. Kemudian perlunya pemahaman tentang hak-hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Bentuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik, termasuk sentuhan yang tidak pantas, siulan, serta tatapan ke bagian tubuh sensitif yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Pentingnya membangun empati dan solidaritas antar-santri untuk menciptakan lingkungan yang aman," ujar Nurul. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183389/polri-70ZP_large.jpg
Wakapolri: Masjid Bukan Hanya Tempat Beribadah, Namun Juga Pusat Pembinaan Akhlak dan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312/jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283/polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059/reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961/kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480/polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement