Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Modus Tersangka Pegawai Gadungan: Bikin Akun WA Ketua KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |16:17 WIB
Modus Tersangka Pegawai Gadungan: Bikin Akun WA Ketua KPK
Penampakan Pegawai KPK Gadungan. Foto: Okezone/Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap modus tiga tersangka kasus pegawai KPK gadungan. Salah satunya adalah membuat akun WhatsApp (WA) yang mengatasnamakan Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

"Tersangka AA membuat akun WhatsApp Ketua KPK Setyo (Budiyanto) dengan menggunakan handphonenya dan menunjukan kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen sprindik dan surat panggilan itu adalah seolah-olah benar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus saat konferensi pers di kantornya, Jumat (7/2/2025). 

Selanjutnya, tersangka AA membuat surat penyelidikan. Untuk meyakinkan korban, maka dibuatlah percakapan dengan WA Ketua KPK yang kemudian di screenshot. 

Adapun, surat penyidikan dimaksud dengan nomor Sprint Dik 13-A 01/11/2025 tanggal 29 Januari 2025 dan surat panggilan dari KPK terhadap Leonardo Haning selaku mantan Bupati Rote Ndao. 

Kemudian tersangka JFH, berperan sebagai penyidik Lembaga Antirasuah. Ia kemudian menemui Adelheid Da Silva dan menyampaikan adanya dua surat tersebut. 

"Untuk meyakinkan hal tersebut, tersangka menjelaskan dan menunjukan dokumen berupa surat bukti laporan atau dokumen lainnya agar dipercaya bahwa benar ada proses di KPK terhadap mantan Bupati Rote," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111619/penampakan_pegawai_kpk_gadungan-wOtN_large.jpg
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pegawai KPK Gadungan, Salah Satunya ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111586/pegawai_gadungan_kpk_ditangkap-AEBd_large.jpg
Komplotan Pegawai KPK Gadungan, ASN Pemprov NTT Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183147//korupsi_kuota_haji-R5Zd_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Irit Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182792//kpk_geledah_kantor_gubernur_riau-Aqae_large.jpg
Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182779//dugaan_korupsi_proyek_whoosh-tLhs_large.jpg
KPK Bongkar Modus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara di Proyek Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement