100 Hari Prabowo-Gibran: Program MBG Banjir Dukungan dan Pagar Laut Jadi Sorotan

JAKARTA - Indonesia Social Insight (IDSIGHT) menggelar riset dengan mencuplik konten media sosial, yang dibuat dalam akun presiden dan wakil presiden pada pertengahan Januari 2025. Dan hasilnya, penilaian publik sangat tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto (83,4%), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (78,2%), dengan penilaian buruk hanya berkisar 10% dan sisanya cenderung netral.

Riset tersebut dilakukan dengan pengumpulan data dari 4 platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan Tiktok. Berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social, keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun.

Direktur Komunikasi IDSIGHT, Johan Santosa mengatakan, pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif terhadap tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia.

Kata Johan, meskipun tidak menggambarkan keseluruhan populasi, penggunaan media sosial di Indonesia mempunyai jangkauan yang sangat luas dan mencerminkan beragam opini publik. Dengan mengkombinasikan persepsi yang terbentuk dari 4 platform dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, diasumsikan bisa didapatkan gambaran yang lebih objektif.

“Tingginya penilaian terhadap kinerja Prabowo-Gibran mencerminkan keberlanjutan dari masa pemerintahan sebelumnya, di mana tingkat kepuasan publik sangat tinggi,” beber Johan dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Mulusnya proses transisi pasca-Pilpres 2024, praktis tidak ada gejolak di tengah masyarakat, membuat pergantian pemerintahan berjalan dengan sangat baik.

“Program makan siang bergizi (MBG) atau yang sebelumnya populer disebut makan siang gratis, menjadi program unggulan yang paling banyak mendapat dukungan publik selama masa kampanye,” jelasnya.