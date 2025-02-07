Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tantangan dan Harapan Reformasi Hukum di Indonesia, Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Ayaa Nufus dan Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej, Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |16:31 WIB
Tantangan dan Harapan Reformasi Hukum di Indonesia, Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Ayaa Nufus dan Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej, Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews
Tantangan dan Harapan Reformasi Hukum di Indonesia (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Program 30 menit bersama Kabinet Merah Putih kembali hadir malam ini bersama Ayaa Nufus dengan tema spesial “Hukum Indonesia: TUMPUL KE ATAS, TAJAM KE BAWAH?”. Menghadirkan narasumber, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy O.S. Hiariej. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem hukum di Indonesia kerap menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil atau justru lebih tajam kepada rakyat kecil ketika menghadapi kekuatan besar. Isu ini semakin mencuat dengan berbagai kasus hukum yang dinilai berat sebelah di mana rakyat kecil sering kali mendapat hukuman berat, sementara para pejabat atau elite justru kerap lolos dari jerat hukum.

Sebagai salah satu tokoh penting di bidang hukum, Eddy O.S. Hiariej akan memberikan perspektif akademis serta kebijakan yang tengah diupayakan pemerintah dalam membenahi sistem peradilan. Diskusi ini juga akan membahas berbagai upaya reformasi hukum yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan tidak berpihak. Apakah memang ada ketimpangan dalam penerapan hukum?  Bagaimana pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM menyikapi kritik publik terhadap keadilan hukum di Indonesia?

Saksikan selengkapnya malam ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih ““Hukum Indonesia: TUMPUL KE ATAS, TAJAM KE BAWAH?”, pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.

(Awaludin)

      
