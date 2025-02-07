Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Kumpulkan Seluruh Komandan 3 Matra TNI di Istana Bogor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |16:57 WIB
Presiden Prabowo Kumpulkan Seluruh Komandan 3 Matra TNI di Istana Bogor
Presiden Prabowo kumpulkan komandan TNI (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

BOGOR - Presiden RI, Prabowo Subianto menghadiri pengarahan kepada Komandan Satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (7/2/2025) sore.

Pantauan di lokasi, Prabowo tiba di tempat acara sekitar pukul 16.06 WIB. Prabowo nampak mengenakan kemeja panjang putih.

Prabowo ditemani Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyapa para komandan satuan dari tiga matra TNI.

Saat Prabowo menyapa satu persatu, komandan pasukan tiga matra TNI itu mengiringi Prabowo dengan menyanyikan mars TNI.

Prabowo juga menyalami para pimpinan TNI hingga baris ke belakang. Sesekali Prabowo menepuk pundak dan berbincang dengan beberapa pimpinan TNI.

Berdasarkan data yang dihimpun hadir 1004 orang perwira menengah dan perwira tinggi hadir pada acara tersebut. Unsur pimpinan sebanyak 4 orang, pimpinan Mabes TNI 11 orang, TNI AD sebanyak 613 orang, TNI AL 243 orang dan TNI AU 133 orang.

(Awaludin)

      
