Kisruh Advokat di PN Jakut, Juniver Desak Pembentukan Dewan Advokat Nasional

JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI SAI), Juniver Girsang menyayangkan tindakan gagah-gagahan ala koboi sejumlah advokat pada Kamis 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara hingga viral di media sosial. Selain berteriak-teriak di dalam pengadilan, membuat onar bahkan salah seorang berpakaian toga hitam naik ke atas meja.

“Perbuatan mereka itu sudah benar-benar tidak dapat ditolerir. Perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan beberapa Advokat itu telah merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan profesi advokat dan badan peradilan. Atas perbuatannya itu, maka sudah selayaknya diambil tindakan tegas oleh Organisasi Advokat di mana mereka bernaung," kata Juniver dalam siaran persnya, Jumat (7/2/2025).

Juniver pun mengingatkan tentang pentingnya pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) termasuk dibentuknya Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DPKB) agar perbuatan-perbuatan Advokat yang mencederai dan tidak menjaga kehormatannya dapat secara efektif ditindak oleh DPKB. Sehingga marwah Advokat sebagai profesi terhormat dapat terus dijaga.

"Tidak bosan-bosannya saya mengimbau untuk segeralah semua Organisasi Advokat bersatu," ujarnya.