Mengapa Prabowo Kumpulkan Komandan Satuan TNI di Istana Bogor?

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya mengumpulkan Komandan Satuan TNI untuk diberikan pengarahan di Istana Kepresidenan Bogor pada hari ini Jumat (7/2/2025).

Awalnya Prabowo bercerita bahwa dirinya diminta untuk memberikan arahan langsung kepada kepada para komandan satuan.

"Selamat sore, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, beberapa saat yang lalu saya diberi tahu dalam rangka rapim TNI, angkatan darat, angkara udara dan selanjutnya akan kumpul para komandan-komandan satuan dan disarankan saya menerima para perwira untuk saya berikan pengarahan," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun menerima saran agar pemberian pengarahan untuk dapat dilakukan di Istana Bogor. Hal itu dikarenakan kebanyakan para komandan TNI belum pernah mengunjungi istana Bogor.

"Dan ada saran untuk diterima ya di istana kepresidenan di Istana Bogor. Karena katanya banyak perwira yang dari daerah-daerah belum menginjak istana kepresidenan," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa acara pemberian pengarahan juga berbarengan dengan sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

"Jadi dalam rangka itu lah saya kumpulkan di sini juga memudahkan tadi kami melaksanakan sidang DPN," ungkapnya.

