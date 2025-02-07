Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arab Saudi Tak Wajibkan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Umrah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |19:16 WIB
Arab Saudi Tak Wajibkan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Umrah
Jamaah Umroh di Makkah (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Arab Saudi melalui Otoritas Penerbangan Sipil (GACA), menerbitkan Surat Edaran terkait penghentian sementara aturan wajib vaksin meningitis bagi jamaah umrah.

Dalam Surat Edaran tertanggal 6 Februari 2025 itu, GACA meminta seluruh maskapai yang beroperasi di Kerajaan Arab Saudi agar mematuhi aturan baru ini.

"Ketentuan wajib vaksin meningitis memang kerap kali berubah-ubah, terakhir Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis pada awal musim umrah 1445 H/2024 M," dikutip dari laman resmi Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Jumat (7/2/2025).

Diketahui, di Indonesia ketentuan wajib vaksin meningitis sempat mengalami persoalan serius akibat kelangkaan stok vaksin, sehingga tidak sedikit jamaah umrah yang gagal terbang akibat ketentuan ini.

"Setelah ketentuan penghentian wajib vaksin meningitis ini muncul, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan RI akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan," tulisnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175559//umi_pipik-bnDL_large.jpg
Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi, Ummi Pipik Nonton Langsung di Jeddah Sekaligus Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174235//sejumlah_pemain_timnas_indonesia_jalani_ibadah_umroh_jelang_lawan_arab_saudi_dan_irak-wQLa_large.jpg
Pakai Ihram, Pemain Timnas Indonesia Jalani Ibadah Umroh Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165241//menag-chy1_large.jpg
Kementerian Haji Segera Dibentuk, Menag: Biar Kemenag Fokus Urus Umat & Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165037//menteri_sekretaris_negara_prasetyo_hadi-ZpQy_large.jpg
Lusa RUU Haji dan Umrah Bakal Disahkan, Istana Pastikan Ada Perpres Atur Kementerian Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135688//kapolres_serang_akbp_condro_sasongko-72hV_large.jpg
Ditipu Travel, Puluhan Calon Jamaah Umroh Dibiarkan Terlantar di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/337/3125054//ilustrasi-jGMe_large.jpg
Satu Keluarga yang Tewas Dalam Insiden Kecelakaan Bus Dimakamkan di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement