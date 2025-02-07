2 Korban Tewas Kecelakaan GT Ciawi yang Alami Luka Bakar 100 Persen Belum Teridentifikasi, Ini Penyebabnya...

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan hingga saat ini dua korban tewas dalam peristiwa kecelakaan di Gerbang Tol (GT) Ciawi, masih dalam proses terindentifikasi.

"Seperti yang kita ketahui kecelakaan kemarin di GT Ciawi kilometer 41 Bogor, yang mana melibatkan tujuh kendaraan saat ini setelah dibukanya pos antemortem," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Trunoyudo menjelaskan, kedua korban tewas mengalami luka bakar seratus persen, yang membuat proses identifikasi membutuhkan waktu lebih lama.

"Saat ini dua masih dilakukan proses untuk identifikasi yang mana semua antemortem atau bahan yang diterima oleh posko DVI sudah diterima seluruhnya, namun tinggal menunggu proses identifikasi," katanya.

Sementara itu, Trunoyudo mengatakan bahwa enam korban tewas dalam kecelakaan maut itu telah dikembalikan ke keluarga mereka.

"Dan terhadap ke enam korban yang delapan meninggal dunia itu sudah kembali di keluarganya. Maka kita sama-sama mendoakan, turut berdukacita, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarganya diberikan kekuatan," katanya.

(Puteranegara Batubara)