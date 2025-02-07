Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Korban Tewas Kecelakaan GT Ciawi yang Alami Luka Bakar 100 Persen Belum Teridentifikasi, Ini Penyebabnya...

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |20:33 WIB
2 Korban Tewas Kecelakaan GT Ciawi yang Alami Luka Bakar 100 Persen Belum Teridentifikasi, Ini Penyebabnya...
Ilustrasi Jenazah Korban Kecelakaan GT Ciawi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan hingga saat ini dua korban tewas dalam peristiwa kecelakaan di Gerbang Tol (GT) Ciawi, masih dalam proses terindentifikasi.

"Seperti yang kita ketahui kecelakaan kemarin di GT Ciawi kilometer 41 Bogor, yang mana melibatkan tujuh kendaraan saat ini setelah dibukanya pos antemortem," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Trunoyudo menjelaskan, kedua korban tewas mengalami luka bakar seratus persen, yang membuat proses identifikasi membutuhkan waktu lebih lama. 

"Saat ini dua masih dilakukan proses untuk identifikasi yang mana semua antemortem atau bahan yang diterima oleh posko DVI sudah diterima seluruhnya, namun tinggal menunggu proses identifikasi," katanya.

Sementara itu, Trunoyudo mengatakan bahwa enam korban tewas dalam kecelakaan maut itu telah dikembalikan ke keluarga mereka.

"Dan terhadap ke enam korban yang delapan meninggal dunia itu sudah kembali di keluarganya. Maka kita sama-sama mendoakan, turut berdukacita, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarganya diberikan kekuatan," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement