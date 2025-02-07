Polisi Belum Bisa Simpulkan Penyebab Kecelakaan Maut GT Ciawi

JAKARTA - Tim Traffict Accident Analysis (TAA) Polri masih melakukan identifikasi penyebab kecelakaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pun meminta semua pihak untuk bersabar dalam menunggu hasil identifikasi, guna mengetahui kebenaran informasi dari kejadian kecelakaan.

"Hasil TAA ini masih berproses, hari ini masih ada ramp test yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat bersama-sama dengan KNKT, juga di backup oleh Korlantas Polri," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

"Maka untuk hasilnya akan secara komprehensif akan disampaikan lebih lanjut secara teknis hasil dari proses ini, sehingga tujuannya adalah membuat terang kejadian tersebut masih menunggu dari tim," sambungnya.

Trunoyudo menjelaskan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam proses rekonstruksi kasus kecelakaan menggunakan TAA.

"Maka teman-teman untuk menunggu ataupun bersabar dalam proses ini ada fase secara scientific dan tentu dilakukan secara komprehensif, tentunya hasilnya akan profesional, prosedural dan tentunya ilmiah," katanya.