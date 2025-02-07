Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Pecat AKBP Bintoro Terkait Kasus Anak Bos Prodia!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |21:21 WIB
Polri Pecat AKBP Bintoro Terkait Kasus Anak Bos Prodia!
Ilustrasi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia. Atas putusan itu, Bintoro menyatakan banding.

"AKBP B (Bintoro) PTDH dia, jadi dia kena PTDH," kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (7/2/2025).

Selain itu, Anam menyebutkan Mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP M, masih menjalani sidang etik. Terdapat belasan saksi yang masih akan dihadirkan.

"Yang satunya AKP M masih proses, masih pemeriksaan saksi-saksi dan jumlahnya masih banyak belasan orang jadi masih cukup lama," ujar dia.

AKBP Gogo Galesung Didemosi 8 Tahun

Anam menyebutkan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung didemosi delapan tahun terkait dugaan pemerasan anak bos Prodia. Dia menyebutkan, selain Gogo Galesung, dua anggota lainnya juga menjalani demosi dan di pecat tidak dengan hormat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
