Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

100 Hari Prabowo-Gibran, Ini Deretan Menteri Kabinet Merah Putih yang Dapat Penilaian Terburuk

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |21:34 WIB
100 Hari Prabowo-Gibran, Ini Deretan Menteri Kabinet Merah Putih yang Dapat Penilaian Terburuk
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Social Insight (IDSIGHT) melakukan riset 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, bagaimana kinerja para menteri/kepala badan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran di mata publik.

IDSIGHT melakukan riset dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025, dengan pertimbangan hampir semua kementerian/badan telah selesai dengan penataan organisasi dan para menteri/kepala badan telah banyak melakukan aktivitas publik, lebih-lebih bagi nama-nama baru yang kurang dikenali umum.
 
Direktur Komunikasi IDSIGHT, Johan Santosa mengatakan, dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk.

Dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi ASN kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan. Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.

"Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%)," kata Johan dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Lalu maraknya judi online menjadi keresahan publik selama beberapa tahun terakhir, hingga aparat kepolisian melakukan “bersih-bersih” dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital) yang membiarkan situs-situ judol tidak terblokir. 

Meskipun sudah tidak lagi menjabat dan berganti posisi di Kementerian Koperasi, tetapi figur Budi Arie Setiadi dinilai bertanggung jawab atas peredaran judol. 

“Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%), dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183430//prabowo-roV7_large.jpg
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Bidang Agraria Alami Kemajuan Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182988//teddy_indra_wijaya-NWaV_large.jpg
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Beberkan Peran Besar Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182311//prabowo-XUp1_large.jpg
Survei Indikator: 77,7% Publik Puas dengan Kinerja Prabowo dalam Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182288//survei-Wa8O_large.jpg
Survei Indikator: Seskab Teddy, Jajaran Pejabat di Kabinet Paling Dikenal Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181369//pemerintah-JGdi_large.jpg
Survei PRI: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo - Gibran Capai 82,44 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181207//dpd-xDS6_large.jpg
Jaring Anak Muda, Ketua DPD Genjot Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement