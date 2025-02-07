Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Segera Dimulai, Perindo: Efektif Pacu Derajat Kesehatan Masyarakat

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |22:45 WIB
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Segera Dimulai, Perindo: Efektif Pacu Derajat Kesehatan Masyarakat
Ketua DPP Partai Perindo bidang Kesehatan Masyarakat Sri Gusni Febriasari (foto: dok ist)
JAKARTA - Partai Perindo mengapresiasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan mulai dijalankan pada Senin, 10 Februari 2025. 

Ketua DPP Partai Perindo bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni Febriasari menilai hal ini sesuai arah pembangunan kesehatan dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. 

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyehatkan masyarakat dengan pendekatan public health. Tidak hanya berfokus pada penyelesaian di hilir atau pengobatan, tetapi juga intervensi di hulu, yakni upaya pencegahan,” ujar Gusni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Visi tersebut diturunkan dalam salah satu misi Asta Cita pemerintahan, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia dengan memperkuat sistem kesehatan nasional, dengan menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satunya melalui penyelenggaraan program hasil terbaik cepat (PHTC), yaitu  pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). PKG merupakan upaya strategis agar masyarakat melakukan deteksi dini kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius.

“Kami mengapresiasi inisiatif Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini karena tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari dalam kandungan, bayi baduta (anak-anak yang berusia di bawah dua tahun) dengan risiko ‘stunting’ dan kelainan bawaan, hingga anak, remaja, dewasa, dan lansia,” ujarnya.

 

