HOME NEWS NASIONAL

Ada Menteri Tak Seirama dengan Presiden, Dasco Tak Tahu Bakal Direshuffle atau Diberi Teguran

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |23:25 WIB
Ada Menteri Tak Seirama dengan Presiden, Dasco Tak Tahu Bakal Direshuffle atau Diberi Teguran
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui apakah menteri yang tidak seirama, dengan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan direshuffle atau hanya diberikan teguran saja.

Dasco menegaskan, dirinya hanya mendengarkan adanya kabar tersebut. Soal bagaimana evaluasinya, dia menilai hal itu merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

"Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Wakil Ketua DPR RI juga menegaskan, bahwa perihal kapan waktunya Prabowo melakukan reshuffle kabinet, itu juga merupakan kewenangan Prabowo. 

"Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana," pungkasnya.

(Awaludin)

      
