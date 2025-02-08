Yayasan Milik Prabowo Salurkan 10 Ribu Buku Bacaan untuk Anak Indonesia

JAKARTA - Sebanyak 10.000 eksemplar buku bacaan dengan 180 judul untuk anak SD hingga SLTA diberikan Ganeca Grup kepada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN). Penyerahan buku tersebut dilakukan di kantor YGSN, Jalan Mulawarman, Jakarta.

Bantuan buku bacaan diserahkan CEO Ganeca Group, Ketut Suardana Linggih, dan diterima oleh Wakil Ketua YGSN, Naiek S Deyang.

"Semua buku ini adalah pengayaan untuk pengetahuan anak-anak, jadi bukan Pelajaran,”ujar Ketut Suardana, Jumat (7/2/2025).

“Ini ada buku cerita, keterampilan, dan juga berbagai ilmu pengetahuan, kalau buku-buku pelajaran mereka kan sudah dapat dari sekolah" sambung Ketut.

Selain memberikan bantuan dalam bentuk buku cetak, pihaknya juga akan meberikan buku dalam bentuk digital untuk tahap pertama 100 sekolah dimana untuk satu sekolah akan diberikan 1000 akun. Dengan 100 ribu akun buku digital akan diberikan pada tahap pertama.

Dia memastikan, bantuan buku ini bukan hanya sekali ini saja, namun akan terus diberikan, dan ia juga akan menyarankan pada perusahaan lain yang selama ini membeli buku dari perusahaannya agar disalurkan melalui GSN, karena GSN memiliki data lengkap anak-anak kurang mampu di Indonesia.

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Ketua YGSN, Nanik S Deyang mengucapkan terima kasih karena Ganeca Group sudah mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas melalui "asupan gizi otak" dengan memberi buku bacaan untuk anak-anak Indonesia.