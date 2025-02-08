Pemuda Alwashliyah Dukung Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terkait kemungkinan perombakan (reshuffle) terhadap menteri yang tidak bekerja secara optimal. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam pada peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu menindak tegas para menteri yang tetap membandel meskipun sudah mendapat peringatan berkali-kali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Prabowo tersebut.

“Reshuffle kabinet menjadi langkah yang perlu dilakukan, terutama terhadap menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi dan program pemerintahan Prabowo, termasuk mereka yang menerapkan kebijakan tanpa sosialisasi yang jelas sehingga merugikan Masyarakat,” ujar Aminullah di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

"Menteri-menteri kabinet yang tak patuh pada Asta Cita Presiden Prabowo, yang membuat kebijakan sendiri dan menyusahkan rakyat, PP GPA akan mendukung penuh Presiden Prabowo dalam mengganti menteri-menteri yang keblinger," sambungnya.

Aminullah menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat.