Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemuda Alwashliyah Dukung Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih

Patricia Leonard , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |03:11 WIB
Pemuda Alwashliyah Dukung Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih
Pemuda Alwashliyah Dukung Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terkait kemungkinan perombakan (reshuffle) terhadap menteri yang tidak bekerja secara optimal. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam pada peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu menindak tegas para menteri yang tetap membandel meskipun sudah mendapat peringatan berkali-kali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Prabowo tersebut.

“Reshuffle kabinet menjadi langkah yang perlu dilakukan, terutama terhadap menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi dan program pemerintahan Prabowo, termasuk mereka yang menerapkan kebijakan tanpa sosialisasi yang jelas sehingga merugikan Masyarakat,” ujar Aminullah di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

"Menteri-menteri kabinet yang tak patuh pada Asta Cita Presiden Prabowo, yang membuat kebijakan sendiri dan menyusahkan rakyat, PP GPA akan mendukung penuh Presiden Prabowo dalam mengganti menteri-menteri yang keblinger," sambungnya.

Aminullah menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444//dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183430//prabowo-roV7_large.jpg
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Bidang Agraria Alami Kemajuan Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183368//prabowo_subianto-ovKT_large.jpg
Apa Itu Rehabilitasi yang Diberikan Prabowo untuk 2 Guru di Luwu Utara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183227//guru-XtDB_large.jpg
Raut Bahagia Dua Guru Luwu Utara, Surat Presiden Prabowo Hapus Luka 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183225//guru-R1Mi_large.jpg
Gunakan Hak Rehabilitasi, Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Dua Guru di Luwu Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement