INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prediksi PDIP soal Perombakan Kabinet: Prabowo Akan Reshuffle Menteri 3 Bulan Lagi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |06:33 WIB
Prediksi PDIP soal Perombakan Kabinet: Prabowo Akan Reshuffle Menteri 3 Bulan Lagi
Reshufle kabinet (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memperkirakan reshuffle menteri atau perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan lagi. Perkirakaan itu dilontarkan Said saat merespons 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, 100 hari kerja sudah waktu yang cukup bagi Prabowo dalam menilai kinerja para menterinya.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Lebih lanjut, Said menilai kinerja Pemerintahan Prabowo bagus dalam 100 hari pertama. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai di atas 80 persen. 

Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih kurang baik dalam bekerja. Ia menilai, sejumlah pejabat masih tertatih-taih dalam mengikuti ritme kerja Prabowo yang cepat.

"Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," kata Said. 

Jadi menurutnya, Pranowo lebih tahu mana yang layak di-reshuffle. "Dan mana yang diteruskan, dan mana kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai asta cita sebagai mimpi Presiden," sambung Said. 

 

