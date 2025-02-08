Idrus Marham Bilang Ada Upaya Adu Domba Golkar-Gerindra Imbas Polemik Gas Elpiji 3 Kg

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai ada upaya adu domba antara partainya dengan Partai Gerindra imbas mencuatnya polemik larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (Kg).

Ia menegaskan bahwa hubungan Partai Golkar dengan Partai Gerindra tetap solid. Untuk itu, Idrus menilai, upaya adu domba kedua partai yang tergabung di KIM Plus dari pihak tertentu itu akan sia-sia.

"Saya katakana, apa pun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa," kata Idrus dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (8/2/2025).

Idrus menambahkan, hubungan antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tetap harmonis, meskipun kebijakan terkait penyaluran elpiji sempat menjadi sorotan publik.

"Saya katakan tadi, antara Pak Dasco dengan Pak Bahlil hubungannya, suasana kebatinannya tidak hanya cair, ya, tidak hanya cair, tetapi juga produktif dan sudah dibuktikan," ujarnya.

Ia juga menilai Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.