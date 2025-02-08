Kelakar Bahlil saat Mik Rusak di Rakernas Golkar: Jangan-jangan Belum Ada yang Dapat Gas!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar tahun 2025. Dalam pidatonya, Bahlil sempat berkelakar saat mikrofon atau mik-nya mengalami gangguan.

Adapun momen itu terjadi saat Bahlil sedang memaparkan poin-poin dari Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Rakernas itu turut dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Saat menyampaikan poin, tiba-tiba terdengar suara atau gangguan pada mik-nya Bahlil. Lantas, kejadian itu membuat seluruh jajaran Partai Golkar terkejut.