Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Buka Suara soal Isu Reshuffle: Jangan Bertindak Lampaui Kewenangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |12:40 WIB
Bahlil Buka Suara soal Isu Reshuffle: Jangan Bertindak Lampaui Kewenangan
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia merespons perihal isu Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle kabinet. Bahlilmenegaskan, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.

“Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogratif Presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil di sela-sela pembukaan Rakernas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden. Menurutnya, seorang Menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.

”Karena itu adalah hak prerogratif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih . Apalagi, beberapa kali Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya untuk berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183496//prabowo-owlx_large.jpg
Raja Yordania Kunjungi Indonesia, Pernah Ditempa Bersama Prabowo di Pendidikan Militer Pasukan Elite AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183468//lalu_lintas-E4cu_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Presiden Prabowo, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444//dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183430//prabowo-roV7_large.jpg
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Bidang Agraria Alami Kemajuan Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183368//prabowo_subianto-ovKT_large.jpg
Apa Itu Rehabilitasi yang Diberikan Prabowo untuk 2 Guru di Luwu Utara?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement