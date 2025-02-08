Jelang Operasi Ketupat 2025, Korlantas dan Jasa Raharja Survei Jalur Tol Trans Jawa

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang akan dimulai pada 24 Maret 2025, PT Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melaksanakan kegiatan survei jalur pada Rabu, 5 Februari 2025 lalu.

Kegiatan survey tersebut akan dipimpin oleh Kakorlantas Polri Brigjen Agus Suryonugroho, bersama Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Susana. Survei jalur ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat arus lalu lintas sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2025.

Dari hasil survei jalur ini, PT Jasa Raharja bersama Korlantas dan stakeholder terkait dapat mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan maupun kecelakaan, kemudian menentukan langkah-langkah penanggulangannya yang diterapkan dalam Operasi Ketupat.

Strategis untuk rombongan menyusuri jalan tol Trans Jawa yang diperkirakan akan menjadi jalur padat kendaraan selama periode mudik dan balik Idul Fitri. Survei dimulai dari kantor PT. Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek KM 70, kemudian menuju Tol Cipali KM 110 untuk melakukan peninjauan lokasi penyempitan jalan dari 3 jalur menjadi 2 jalur.

Lalu survei dilanjutkan ke KM 152 yang menjadi titik pertemuan Tol Cipali dengan Tol Cisumdawu untuk menerima penjelasan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, lalu menuju ke Command Center di KM 188. Lalu rombongan melanjutkan perjalanan ke KM 236 yang menjadi perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, lalu menuju Kawasan Wisata Guci untuk meninjau dan mendapatkan penjelasan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah. Dan perjalanan berakhir di kota Semarang, Jawa Tengah.