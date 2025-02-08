Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Operasi Ketupat 2025, Korlantas dan Jasa Raharja Survei Jalur Tol Trans Jawa

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |13:51 WIB
Jelang Operasi Ketupat 2025, Korlantas dan Jasa Raharja Survei Jalur Tol Trans Jawa
Kakorlantas Polri Brigjen Agus Suryonugroho dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang akan dimulai pada 24 Maret 2025, PT Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melaksanakan kegiatan survei jalur pada Rabu, 5 Februari 2025 lalu.

Kegiatan survey tersebut akan dipimpin oleh Kakorlantas Polri Brigjen Agus Suryonugroho, bersama Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Susana. Survei jalur ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat arus lalu lintas sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2025.

Dari hasil survei jalur ini, PT Jasa Raharja bersama Korlantas dan stakeholder terkait dapat mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan maupun kecelakaan, kemudian menentukan langkah-langkah penanggulangannya yang diterapkan dalam Operasi Ketupat.

Strategis untuk rombongan menyusuri jalan tol Trans Jawa yang diperkirakan akan menjadi jalur padat kendaraan selama periode mudik dan balik Idul Fitri. Survei dimulai dari kantor PT. Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek KM 70, kemudian menuju Tol Cipali KM 110 untuk melakukan peninjauan lokasi penyempitan jalan dari 3 jalur menjadi 2 jalur. 

Lalu survei dilanjutkan ke KM 152 yang menjadi titik pertemuan Tol Cipali dengan Tol Cisumdawu untuk menerima penjelasan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, lalu menuju ke Command Center di KM 188. Lalu rombongan melanjutkan perjalanan ke KM 236 yang menjadi perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, lalu menuju Kawasan Wisata Guci untuk meninjau dan mendapatkan penjelasan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah. Dan perjalanan berakhir di kota Semarang, Jawa Tengah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183051//agus-98H3_large.jpg
Siaga Nataru 2026, Korlantas Polri Siapkan Skenario Pengamanan Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182979//polri-qk40_large.jpg
Korlantas Polri: Pelayanan Masyarakat Diimbangi Perilaku Personel yang Baik dan Bebas Pungli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182744//polri-QsGU_large.jpg
Korlantas Polri Gunakan Teknologi AI untuk Mencegah Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182737//polri-HE6R_large.jpg
Korlantas Dorong Revitalisasi Pelayanan Publik, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182117//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-EChj_large.jpg
Korlantas Polri Bakal Tindak Tegas Aksi Balapan Liar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178291//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-zpdG_large.jpg
Revitalisasi ETLE di Jatim Berjalan, Kakorlantas Sebut Penindakan Naik 307%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement