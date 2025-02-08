Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Bahlil: Saya Sudah Minta Maaf ke Rakyat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |13:58 WIB
Soal Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Bahlil: Saya Sudah Minta Maaf ke Rakyat
Bahlil Lahadalia bilang sudah minta maaf ke rakyat soal polemik gas 3 kg (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Manteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (Kg). 

“Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya, dan saya sudah minta maaf kepada rakyat. Adalah sub pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita stop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

Ia menjelaskan, kebijakannya tersebut diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, dia tidak mau adanya mark up dalam penjualan gas elpiji 3 Kg.

Bahlil menjelaskan, pemerintah sudah mensubsidi gas elpiji 3 Kg Rp36.000 per tabungnya. Dengan begitu, harga jual gas elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp19.000.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual gas elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000.

"Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? kalau memang kita konsen, Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat, saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok," ujar dia.

 

