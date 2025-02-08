Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden, 2028 Pindah ke Ibu Kota Baru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |14:30 WIB
Soal Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden, 2028 Pindah ke Ibu Kota Baru
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
A
A
A


JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menanggapi kabar anggaran Kementerian PU untuk IKN yang diblokir Menteri Keuangan.

Menurut Bahlil, saat ini target Presiden Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke IKN tidak akan berubah. Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke IKN pada 2028 mendatang.

“Menyangkut dengan IKN, IKN ini setahu kami sampai sekarang tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Dia menuturkan, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Akan tetapi, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.

"Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU," ujar dia.

"Jadi kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Gak juga. Nah, ya gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

 

