AHY: Demokrat Jangan Hanya di Pinggiran, Harus Jadi Bagian dari Pembangunan Indonesia

BANDUNG - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki harapan untuk Partai Demokrat terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Demokrat harus ambil bagian dari pembangunan.

“Mulai tahun ini 2025, milestone menuju 2045 dimulai, 20 tahun. RPJPN itu 20 tahunan, 2004 hingga 2024 sudah berakhir. RPJPN berikutnya 2025 sampai dengan 2045. Jadi tentu kita tidak hanya melihat tahun ini atau 5 tahun ke depan, tapi juga melihat 20 tahun ke depan,” ujar AHY dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/2/2025).

“Demokrat harus menjadi bagian dari pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Tidak boleh kita hanya di pinggiran, tidak boleh kita hanya menjadi penonton. Tapi kita harus berada dalam barisan eksekutif dan juga semakin kuat dalam barisan legislatif, kedua elemen ini penting. Kita punya target 4 tahun ke depan, 2029 Demokratnya bangkit,” sambung AHY.

Hal ini diungkapkan AHY saat menghadiri acara Pemancangan Tiang Pertama Gedung Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi. “Kita sama-sama meniatkan untuk membangun dan menuntaskan gedung atau kantor DPD ini. Semoga bisa membawa keberkahan dan semangat baru untuk bangkitnya Demokrat di Jabar, menuju perhelatan politik di tahun 2029, baik pemilu maupun pilkada,” kata AHY.

“Kami selalu bersyukur bahwa dengan segala dinamika jatuh bangun 10 tahun terakhir ini Demokrat bisa tetap eksis dan dapat terus berperan untuk masyarakat. Namun, yang perlu sangat kami syukuri adalah karena kini kami juga bisa kembali mendapatkan kepercayaan amanah di pemerintahan nasional. Sehingga kami tentu ingin fokus menyukseskan visi-visi program-program kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sekaligus kami juga ingin terus menghadirkan solusi yang pro rakyat bagi masyarakat terutama yang ada di Jabar ini,” lanjut AHY.