Soal Gas LPG 3 Kg, Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR: Hati-Hati, Ini Ibarat Kapal

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan penjualan gas LPG 3 kilogram (Kg). Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bambang Patijaya sendiri diketahui merupakan kader Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini,” ucap Bahlil.

Bahlil yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun tak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataannya itu. Ia menyinggung bahwa polemik gas 3 kilogram ini diibaratkan nakhoda untuk menguji anak buah kapal (ABK).

“Hati-hati ini ibaratkan sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk karam, justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya, saya ingin mau tahu saja,” ujar Bahlil.