Gempa M4,1 Guncang Bone Sulsel, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah daratan Bone, Sulawesi Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam.

"Mag:4.1, 08-Feb-25 19:13:57 WIB, Lok:4.76 LS, 119.92 BT (Pusat gempa berada di darat 16 km barat daya Bone), Kedalaman:8 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Soppeng hingga Maros. Belum diketahui secara pasti dampak gempa bumi yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II-III Bone, II - III Soppeng, II Pangkep, II Maros, II Sinjai," ujarnya.



(Arief Setyadi )