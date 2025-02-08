Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,1 Guncang Bone Sulsel, Pusatnya di Darat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |20:22 WIB
Gempa M4,1 Guncang Bone Sulsel, Pusatnya di Darat
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah daratan Bone, Sulawesi Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam.

"Mag:4.1, 08-Feb-25 19:13:57 WIB, Lok:4.76 LS, 119.92 BT (Pusat gempa berada di darat 16 km barat daya Bone), Kedalaman:8 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di Soppeng hingga Maros. Belum diketahui secara pasti dampak gempa bumi yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II-III Bone, II - III Soppeng, II Pangkep, II Maros, II Sinjai," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
